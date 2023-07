Coldplay revisite un titre phare des Backstreet Boys

Durant sa tournée "Music of the Spheres", le groupe Coldplay s’est arrêté au stade Gamla Ullevi de Göteborg en Suède où il a interprété une cover du hit des Backstreet Boys, "Everybody (Backstreet’s Back)".

Le 9 juillet, pendant son deuxième concert au stade Gamla Ullevi de Göteborg en Suède, Coldplay a proposé une reprise du tube de 1997 "Everybody (Backstreet’s Back)" des Backstreet Boys. D’abord surpris, le public a rejoint ensuite Chris Martin sur le refrain.

"Everybody (Backstreet’s Back)" a été écrit par Max Martin et le regretté Denniz Pop avec qui Coldplay a travaillé plus tôt dans sa carrière. Il s’agit donc d’un hommage après celui adressé à Elton John lors du premier concert dans le même stade. En effet, le groupe a interprété le hit "Rocket Man" de Sir Elton John qui a assisté à la prestation en vidéo.

Sur Instagram, les Backstreet Boys ont réagi en partageant un extrait de la performance de Coldplay. Le groupe célèbre des 90’s a inscrit qu’il s’agit d' "un honneur" pour lui.