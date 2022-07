Coldplay réalise le rêve d'un fan français au Stade de France

Un moment inoubliable pour ce fan français de Coldplay lors du quatrième concert du groupe au Stade de France.

L'histoire d'amour entre Coldplay et le public français a pris une nouvelle tournure la semaine dernière avec les quatre concerts que le groupe de Chris Martin a donné au Stade de France, dans le cadre de la tournée Music of the Spheres.

Chaque soir, le groupe britannique s'y est produit devant 75.000 spectateurs, proposant des spectacles époustouflants et colorés. A chaque concert, Coldplay a invité un guest a chanter ou jouer le titre "Let Somebody Go" leur dernier single, qui est, à l'origine, partagé avec la chanteuse Selena Gomez. Se sont donc succédés au Stade de France la chanteuse américaine H.E.R et Hannah Reid, la chanteuse de London Grammar, lors des trois premières dates. N'ayant pas d'invité.e prévu.e pour le 4ème concert, le groupe a décidé de donner sa chance à Enzo, un fan français qui a eu l'honneur de rejoindre Chris Martin sur scène !

Et ce n'était pas tout à fait le fruit du hasard : l e jeune artiste était venu à chaque concert à Paris avec un seul but: se faire remarquer par le chanteur pour le rejoindre sur scène et interpréter cette chanson au piano avec lui. " J'y suis allé les 4 dates avec une pancarte au même endroit. Après m'avoir vu 2 fois sans suite, la dernière était la bonne ! La persévérance !!! Ne jamais lâcher… " explique-t-il sur Twitter.

Chris Martin a donc fini par le repérer et a invité le jeune homme à le rejoindre en lui demandant : " Tu es prêt ? Tu connais "Let Somebody Go" de Coldplay, tu es sûr ? Tu connais la chanson par coeur ? " Le jeune musicien a acquiescé et s'est lancé dans un moment suspendu, tout en douceur, face aux 75000 spectateurs, sublimé par les lumières bleues illuminant le stade. " Merci beaucoup Enzo " a déclaré Chris Martin à la fin de la prestation en le serrant longuement dans ses bras. " C'est très difficile à faire. Applaudissez-le bien fort ! ".



Un moment unique gravé à jamais dans la mémoire du musicien français, à découvrir ci-dessous.