Coldplay prend possession du stade Roi Baudouin pour y terminer un été "totalement inédit"

Pour justifier le succès de l’enceinte, que d’aucuns trouvent parfois vieillissante, désuète ou plus adaptée à de grands événements, l’élu avance sa situation idéale : située sur le territoire de la Région, à proximité du Ring, desservie par des stations de métro et plusieurs lignes de bus et de trams, avec un parking pouvant accueillir 10.000 voitures. Sans compter la forte connectivité de Bruxelles avec d’autres grandes villes belges ou étrangères via le train ou même l’avion.

Autant de raisons qui poussent les organisateurs, selon Benoît Hellings, à privilégier le stade bruxellois, qui aura connu "un été totalement inédit" avec sept concerts en quelques semaines (les Rolling Stones le 11 juillet, Ed Sheeran les 22 et 23 juillet et Coldplay pour ses quatre dates). Un phénomène qui peut s’expliquer en partie par un certain "rattrapage culturel" après les deux années marquées par le Covid et le fait que des artistes capables de remplir un stade, voir plusieurs, répondent présents, estime l’échevin bruxellois.