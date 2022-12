Coldplay ouvre un pop-up store pour venir en aide aux réfugiés pendant l’hiver

Le groupe a ouvert à nouveau son "pop-up store", un magasin éphémère, avec l’association Choose Love, co-fondée par l’ancien manager du groupe, Josie Naughton.

Il servira à venir en aide aux réfugiés du monde entier avec le nécessaire pour survivre à l’hiver.

En plus d’un shop en ligne, un magasin est actuellement ouvert à Carnaby Street à Londres. Fait assez rare, ceux qui visitent le magasin ne le quittent pas avec des biens physiques. Au lieu de cela, ils sont encouragés à "acheter" des articles comme des manteaux, du mazout, de la nourriture et du matériel pédagogique, la valeur monétaire étant ensuite utilisée pour offrir ces articles aux réfugiés et les personnes déplacées par des catastrophes à l’échelle internationale.

Dans une vidéo partagée sur leurs réseaux sociaux, les membres du groupe expliquent le concept : "C’est un magasin comme nul autre. Vous achetez des services et du matériel que nous envoyons aux réfugiés et aux personnes déplacées… Tout ce que vous achèterez sera directement remis à ceux qui en ont le plus besoin."