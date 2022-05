Coldplay lance une app écoresponsable

Accompagnant la tournée mondiale Music Of The Spheres, cette application permettra aux fans de Coldplay à planifier leur itinéraire afin de réduire les émissions de carbone depuis et vers les shows du groupe.

Coldplay a lancé sa tournée "écologique" au Costa Rica en mars dernier pour soutenir son neuvième album studio.

L’application Music Of The Spheres World Tour App a été lancée pour la première fois pendant les dates se déroulant Amérique centrale, et celle-ci reçoit maintenant une nouvelle impulsion alors que le groupe s’embarque pour la partie nord-américaine de sa tournée ce vendredi 6 mai. Disponible gratuitement pour les appareils iOS et Android, l’application "constitue un élément clé de l’engagement du groupe à rendre sa tournée aussi durable et sobre en carbone que possible, puisque les déplacements des fans représentent la plus grande partie des émissions liées à la tournée", peut-on lire dans un communiqué.

L’application de Coldplay permettra aux "fans de planifier des voyages à faibles émissions de carbone à destination et en provenance des spectacles, ceux qui choisissent des voyages écologiques seront récompensés par un code de réduction pour l’achat de merchandising " aux concerts.