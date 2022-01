Coldplay a récemment annoncé sa tournée mondiale avec un passage par la Belgique les vendredi 5 et samedi 6 août.

Le groupe britannique est déterminé à maintenir l’empreinte écologique de la tournée la plus faible possible et il a un plan pour cela. Le concert utilisera de l’énergie 100% renouvelable. Ils réduiront leurs émissions de CO² de 50%. Et, pour chaque ticket acheté, un arbre sera planté. Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet et sur d’autres initiatives sur coldplay.com/sustainability.