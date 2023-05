Coldplay invite les Gipsy Kings sur scène pour chanter "Bamboléo" (vidéo)

Actuellement en tournée, Coldplay a invité les Gispy Kings sur scène à Barcelone.

Qui n’a pas dansé sur "Djobi Djoba" ou "Bamboléo" ? Eh bien le public barcelonais de Coldpay a eu la chance d’assister à une prestation des Gipsy Kings, invités par le groupe.

Coldplay, qui est actuellement en pleine tournée mondiale "Music Of The Spheres", rendait hommage il y a quelques jours à Tina Turner en interprétant "Proud Mary" à l’Estadi Olimpic Lluis Companys de Barcelone. Cette fois, le groupe a décidé d’inviter des artistes mythiques d’un tout autre registre. En effet, Chris Martin a cédé volontiers son micro à la formation gitane et catalane, Gipsy Kings, qu’il a accompagnée aux maracas. Ce qui a visiblement plu au public que l’on peut entendre chanter les paroles à tue-tête.