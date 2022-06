Coldplay a été rejoint sur scène par Bruce Springsteen lors d'un show dans le New Jersey ce week-end. Le groupe jouait au MetLife Stadium d'East Rutherford, ce 5 juin, soit dans la ville natale du Boss.

Lors des dates précédentes, Kylie Minogue avait déjà participé à l'un des concerts de cette tournée pour une version acoustique de "Can’t Get You Out Of My Head", mais cette fois, c'est Bruce Springsteen qui a partagé deux titres avec eux.