Coldplay est poursuivi par son ancien manager Dave Holmes pour un différend contractuel

L'ancien manager de Coldplay, Dave Holmes, poursuit le groupe pour un différend contractuel.

Comme le rapporte Variety, les quatre membres du groupe - le leader Chris Martin, le guitariste Jonny Buckland, le bassiste Guy Berryman et le batteur Will Champion - sont tous poursuivis par leur ancien manager, selon des documents juridiques récemment déposés au Royaume-Uni.

Un représentant de Coldplay a confirmé que le groupe et son manager s'étaient séparés il y a un an, après 22 ans de collaboration. Le groupe est désormais géré par une équipe composée de Phil Harvey, Mandi Frost et Arlene Moon, qui ont tous travaillé à leurs côtés et à ceux de Holmes pendant des années.

Le représentant a refusé de faire d'autres commentaires, bien que des sources aient déclaré au média que le procès est un " différend contractuel ". Aucune information supplémentaire n'est disponible, les documents juridiques relatifs à l'affaire n'ayant pas encore été rendus publics.

Coldplay s'est formé en 1997. Ils ont signé avec Parlophone en 1999, alors que le label appartenait à EMI. Après avoir racheté EMI en 2012, Universal Music Group a été contraint de se séparer de certains labels après que la Commission européenne lui a ordonné de vendre plusieurs filiales.

Le label a ensuite été racheté par Warner Music Group. La première sortie de Coldplay sur le label a été Ghost Stories en 2014, l'album qui a révélé "Magic" et "A Sky Full of Stars".

Coldplay a rendu hommage à Elton John pour la fin de sa tournée d’adieu alors que les deux grands noms étaient tous deux en concert le même soir, mais dans des salles différentes, en Suède. Un duplex a été réalisé pour qu’Elton John puisse voir sur grand écran, la foule rassemblée au concert de Coldplay qui scandait son nom pour le remercier pour son incroyable carrière. Coldplay était en train d’interpréter "Rocket Man" lors de son propre concert de Göteborg, lorsque le chanteur Chris Martin a appelé Elton John, comme le montrent les images tournées par les fans et visibles sur classic21.be