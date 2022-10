Coldplay : des concerts annulés en raison d’une "sérieuse infection aux poumons" du chanteur Chris Martin

Le groupe a décidé de reporter ses concerts au Brésil pour début 2023. La raison ? "Une grave infection aux poumons" du chanteur Chris Martin.

Dans un communiqué, on peut lire : "C’est avec grand regret que nous avons pris la décision de reporter nos concerts à Rio de Janeiro et São Paulo pour début 2023. Chris a reçu l’ordre strict de la part de ses médecins de se reposer pendant trois semaines en raison d’une grave infection aux poumons."

Le groupe ajoute qu’il "travaille à fixer des dates au plus vite" et en informera ses fans ces prochains jours. "A tous ceux qui attendaient ces concerts au Brésil, nous sommes extrêmement désolés pour le dérangement et vous remercions de votre compréhension en ces moments compliqués où nous devons mettre la priorité à la santé de Chris Martin."

Le prochain concert du groupe aura lieu le 25 octobre à Buenos Aires.