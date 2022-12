Tout récemment, on apprenait que Coldplay allait figurer sur l'édition anniversaire de l'album de 1997 de Shania Twain, Come On Over.

C'est ce dimanche 4 décembre qu'on a pu découvrir cette nouvelle édition, avec deux versions live de son hit "You’re Still the One" chantées à Las Vegas l'année de la sortie de l'album en compagnie de Chris Martin de Coldplay, et puis avec Elton John en 1999.