Ce lundi 15 août, Classic 21 profite de ce jour férié pour vous proposer un moment unique de détente avec le concert de Coldplay donné pour 1LIVE Radio au Kultkomplex-Café à Cologne en Allemagne.

Ce live exclusif vous sera proposé dès 15h avec la complicité de l’UER. Le groupe y jouait en partie son album A Rush of Blood To the Head qui célèbre ses 20 ans cette année. D’autres hits seront aussi à découvrir dans cette formule unique comme "Shiver", "Trouble" et "Yellow".