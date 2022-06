Coldplay avec les Muppets

De leur côté, les musiciens d’Angel Moon : Donk, Sparkman et The Wizard faisaient quant à eux leurs débuts en TV !

En mai, Coldplay s’était exprimé – avec humour - en faveur du groupe : "Les Weirdos sont un groupe que nous essayons d’aider. Je pense qu’on en a fini de sortir des singles de Coldplay et puis, qu’on en a fini tout court, en fait."

"Et comme nous sommes un peu vieux maintenant, on voulait attirer l’attention sur certaines chansons, et on a demandé aux Weirdos de les chanter avec nous !"

La semaine dernière, c’était avec un "vrai humain" que le groupe partageait la scène. Bruce Springsteen est venu les rejoindre lors d’un show dans le New Jersey, la ville natale du Boss.

Ensemble, ils ont proposé le titre de 2009, "Working On A Dream", avant lequel Bruce Springsteen a expliqué à la foule : “Chris [Martin] m’a dit qu’il avait cette chanson tatouée sur son bras depuis longtemps, j’imagine donc que je dois la chanter avec lui."

Ils ont ensuite opté pour "Dancing In The Dark".