Coldplay, après sa comédie musicale Game of Thrones, voudrait en créer une vraie

D’abord, Chris Martin a rappelé que le groupe voulait s’arrêter à 12 albums : "Je pense que nous continuerons de partir en tournée et que l’on sera toujours ensemble en tant que groupe de musiciens et d’amis. Mais, je pense qu’en termes d’albums, l’histoire va s’arrêter là." On en compte 9 jusqu’à présent.

Ensuite le boyfriend de Dakota Johnson a confirmé que Coldplay était toujours intéressé par l’idée de créer une comédie musicale, et il a plaisanté sur le fait que le film pourrait même s’appeler "East Side Story". Et il a ajouté : "Je pense qu’avec le temps, on s’est rendu compte que nous étions chanceux de faire ce que l’on voulait. Et c’est ce que nous avons décidé de faire. C’est pour cette raison que notre musique évolue : parfois on perd des gens en route mais d’autres nous rejoignent."

Y a-t-il un lien direct avec ce que Chris Martin avait révélé dans le podcast You Made It Weird With Pete Holmes ? Il disait : "Nous avons un nouveau titre qui s’appelle ’Weirdo’ qui doit sortir depuis longtemps parce que nous sommes en train de créer une sorte de comédie musicale et cette chanson attendait ça."

Coldplay compte un nombre insensé de chansons utilisées dans des films et séries et le groupe en a déjà aussi composé quelques-unes, Atlas pour le film Hunger Games : l’Embrasement en 2013, et Miracles pour Invincible en 2014. Et en 2015, ils avaient imaginé une comédie musicale Game of Thrones pour le Red Nose Day.