Coldplay a planté 5 millions d’arbres sur la tournée actuelle

Coldplay l’avait annoncé en amont de la tournée "Music of the Spheres World Tour" : celle-ci se voudrait plus écologique et durable. C’est dans cet esprit qu’en plus d’avoir réduit leur empreinte carbone de près de 50% par rapport à la tournée précédente, le groupe a aussi planté 5 millions d’arbres en parcourant le monde au fil des dates.

Coldplay s’est engagé à planter un arbre pour chaque billet vendu pour la tournée, ainsi qu’à réduire de moitié ses émissions de carbone par rapport à la tournée 2016-2017 "Head Full of Dreams Tour". Dans un communiqué, ils ont déclaré que la tournée "Music of the Spheres World Tour" avait amélioré de 47% les émissions venant de la production du spectacle, du fret et des déplacements du groupe et de l’équipe. Les données ont été évaluées de manière indépendante par John E. Fernandez, professeur à la MIT Environmental Solutions Initiative.

Pour ce qui est de l’avenir, Coldplay espère continuer à améliorer ses pratiques en matière de développement durable. "Maintenant que nous sommes dans la deuxième année de la tournée, nous avons commencé à faire fonctionner l’ensemble du show (son, lumières, lasers, etc.) à partir d’un système de batteries électriques qui nous permet d’utiliser 100% d’énergie renouvelable de la manière la plus efficace possible", a-t-il déclaré. "Nous utilisons des véhicules électriques et des carburants alternatifs chaque fois que nous le pouvons, et nous réduisons au minimum les déchets et l’utilisation du plastique. "

En plus de ces pratiques, Coldplay a également encouragé ses fans à donner la priorité à l’environnement lorsqu’ils assistent à ses concerts. Le groupe a proposé des vélos d’appartement et des pistes de danse cinétiques qui permettent aux fans d’aider à alimenter leur spectacle, et a suggéré aux spectateurs d’utiliser des moyens de transport alternatifs et d’apporter leurs propres bouteilles d’eau rechargeables aux concerts. Chris Martin et sa troupe ont également soutenu financièrement des organisations telles que ClientEarth, The Ocean Cleanup et Sustainable Food Trust tout au long de la tournée, tandis que de la nourriture et des articles de toilette ont été donnés à des personnes mal logées.

La semaine dernière, Coldplay a rendu hommage à Tina Turner sur scène, en reprenant " Proud Mary ". Le groupe a aussi fait monter les Gipsy Kings sur scène pour le titre " Bamboléo ".