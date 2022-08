Coldplay : "A Head Full Of Dreams", le documentaire sur l’histoire du groupe

Mat Whitecross, qui suit Coldplay depuis 1996, a traduit en vidéo le récit du groupe qui est le premier à avoir mis le feu au stade Roi Baudouin pendant 4 soirs d’affilée.

Les 5, 6, 8 et 9 août, Coldplay s’est produit sur la scène du stade Roi Baudouin devant 50.000 personnes par soirée. En plein "Music Of the Spheres World", les membres du groupe poursuivent le rêve auquel ils n’ont jamais renoncé.

Mat Whitecross, qui suit Coldplay depuis 1996, a illustré son récit dans ce documentaire d’1h40 où se mêlent les voix des membres aux images d’archives.

"Nous Jon Buckland, Chris Martin, Will Champion et Guy Berryman AKA ‘The Coldplay’allons devenir un groupe énorme et vous nous verrez à la télé nationale d’ici 4 ans. Nous sommes le 26 juin 1998. D’ici le 26 juin 2002, ‘The Coldplay’ou le groupe quel que soit son nom, sera connu dans le monde entier. On va être énormes. Guy, Will, Jon et Chris. N’oubliez pas d’accord ?", a déclaré Chris Martin lorsqu’il n’était qu’au début de sa vingtaine et à la fin de l’anonymat.