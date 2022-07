Coldplay partage son histoire, avec ses propres mots, pour la première fois. Des origines modestes aux superstars remplissant les stades, c’est le film Coldplay définitif. Le réalisateur Mat Whitecross présente des performances en direct et des séquences dans les coulisses de la tournée mondiale du stade A Head Full of Dreams, ainsi que des documents d’archives sans précédent et inédits capturés sur 20 ans.

Le film juxtapose des performances spectaculaires de morceaux emblématiques tels que "Fix You" et "Viva La Vida" avec des moments intimes en coulisses qui révèlent la profondeur de l’amitié et de la fraternité du groupe.