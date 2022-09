Coldplay a failli devoir annuler la tournée pour raisons financières

Coldplay a expliqué que le groupe avait été à deux doigts de devoir annuler ses plans pour la tournée mondiale Music of The Spheres, à cause de problèmes financiers.

C’est le chanteur – guitariste – pianiste Chris Martin qui a détaillé la situation au média ColdplayXtra parlant d’une " grave crise financière " qui avait atteint le groupe pour la première fois de son histoire et de laquelle il a été sauvé par une personne ou une entreprise dont il n’a pas dévoilé l’identité.

“C’est devenu très stressant au niveau budget, et c’était la première fois que cela nous arrivait. Nous n’avions jamais connu de soucis financiers ", a répondu Chris Martin à la publication d’un fan. " Nous en étions au point de mettre la tournée au point mort, faute de fonds. "

“Mais heureusement, nous avons reçu de l’aide et ils nous ont sauvé la mise avec quelques changements par-ci par-là. Nous voulions essayer de nouvelles choses, nous avons pu en faire certaines et d’autres non. Nous avons été très chanceux de pouvoir survivre et contenir les pertes."