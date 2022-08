Coldplay à Amsterdam : une liste d’attente sans précédent !

Alors que la série de concerts au Stade Roi Baudouin a connu un énorme succès chez nous en Belgique, ce sont maintenant les places pour les dates des 15, 16, 18 et 19 juillet 2023 à l’Arena d’Amsterdam qui ont été prises d’assaut ce matin à 10h.

Le stade possède une capacité de 50.000 places et ce sont pas moins de 600.000 personnes qui sont maintenant sur liste d’attente pour se procurer le fameux sésame ! Chaque place vaut entre 56 et 168 euros.

A Cardiff aussi, capitale du Pays de Galles, l’engouement a été tel que le groupe vient d’annoncer qu’il ajoutait une date supplémentaire après que 312.000 personnes ne s’ajoutent à la liste d’attente. Une troisième date vient aussi d’être annoncée à Manchester pour les mêmes raisons.

Le groupe vient de terminer sa série de 6 dates au stade de Wembley à Londres et a, pour l’occasion, choisi de reprendre le hit de Kate Bush, "Running Up That Hill", qui connaît un regain de popularité en ce moment grâce à sa présence dans la série Stranger Things.

La semaine dernière, Coldplay avait invité sur cette même scène Natalie Imbruglia pour rendre hommage à Olivia Newton-John.