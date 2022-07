Cold War, "la beauté parfaite d'une épure" selon Hugues Dayez

Filmé en noir et blanc, dans un format 4/3, presque carré, ramassant un parcours amoureux de douze ans en moins d’une heure et demie, "Cold War" a la beauté et la perfection d’une épure. Dans chaque séquence, Pawlikowksi va à l’essentiel, parvient à exprimer en un travelling ou un plan séquence les tourments existentiels de ses deux personnages.

Ses interprètes, Joanna Kulig et Tomasz Kot, sont magnétiques et dirigés de main de maître. A l’heure où tant de films souffrent de longueurs et de bavardages, "Cold War" témoigne d’un art impressionnant de la mise en scène… Alors, pourquoi pas une Palme d’or ? Peut-être parce que certains reprochent au film une certaine froideur. Or cette froideur, cette distance, est inhérente au propos du film : deux êtres qui se débattent avec leurs sentiments dans une époque et un contexte glaçants. "Cold war", c’est du grand cinéma.