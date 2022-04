Cold case en région verviétoise: "Cette broche, c'est la seule trace matérielle de la victime"

Qui était la jeune femme assassinée et violée en 1947 près de la frontière allemande ? A ce jour, elle reste non identifiée. La broche trouvée sur son cadavre se trouve toujours dans son dossier récemment transféré aux Archives de l’État à Liège.

Kidnappée, violée, assassinée, probablement allemande

"La victime reste totalement inconnue" explique Bernard Wilkin, historien aux Archives de l’État. "On sait juste qu'elle était au début de la vingtaine et qu'elle a été mère. Ce qu'il y a de particulièrement étonnant, c'est que la police judiciaire a gardé désespérément des objets qui étaient sur le cadavre dans l'espoir d'identifier la victime, notamment cette petite broche qui aurait dû être détruite en 1965 et qui ne l'a pas été.

Donc, quand on ouvre le dossier, il y a une petite enveloppe et dans cette enveloppe une petite broche dans de l'ouate. Elle représente une ancre et une mouette. Ça reste la seule trace matérielle de la victime.

On a des raisons de penser, en regardant les photos de ses vêtements qui sont aussi dans le dossier et parce qu'on la retrouve à la frontière, que cette jeune femme était une Allemande, qu'elle a été kidnappée, amenée en Belgique, violée puis tuée. Les enquêteurs verviétois ont bien sûr travaillé avec leurs confrères d'Aix-la-Chapelle et de Cologne. Mais c'était l'immédiat après-guerre, c'était le chaos partout, il y a des disparus partout et ils n'ont jamais pu identifier la victime. Il y a peut-être encore une famille quelque part qui se pose des questions."

Ce cold case verviétois fait partie d'un très important lot d'archives de la PJ de Verviers récemment déposé aux Archives de l’État à Liège. Ces dossiers seront une source inestimable pour les historiens du futur. Seuls ceux qui ont plus de cent ans sont déjà consultables. Pour les autres, il faut attendre. Certains contiennent des photos très dures de scène de crime et il faut aussi préserver l'intimité des victimes et de leurs familles. Des exceptions sont envisageables pour les familles justement et pour les historiens. Il faut les demander auprès du Parquet Général.