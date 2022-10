Col roulé, doudoune, cagoule : la mode à l'heure de la sobriété énergétique.

On ne l'avoue pas en public mais on a tous et toutes de grosses chaussettes bien chaudes que l'on se plaît à ressortir durant les soirées les plus froides de l'hiver, une tasse de thé ou de chocolat chaud à la main. Il est fort possible que vous reproduisiez cette scène plus fréquemment cette année mais il est encore plus probable que vous en fassiez (aussi) profiter vos collègues de bureau. Veillez toutefois à opter pour des chaussettes décalées, type pull de Noël, ou mieux encore, ornées de motifs tout en élégance, que vous fourrerez dans des bottes hautes tout aussi couvrantes.