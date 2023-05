Col&MacArthur, la maison horlogère liégeoise se développe en France

Alors qu’elle vient tout juste de déménager à Ans suite à un succès croissant, la maison horlogère liégeoise Col&MacArthur étend ses activités vers la France. Une expansion due au succès de la collection dédiée à Johnny Hallyday, mais aussi à la croissance de la marque et au volume de vente qui a doublé par rapport à l’année dernière.

Début mai, un pop-up store de la marque a ouvert dans le centre de Paris et ce, pour dix jours (jusqu’au 9 mai). Un bon moyen de toucher le marché français, selon Sébastien Colen, fondateur de Col&MacArthur : "Les statistiques montrent que le marché français est quatorze fois plus grand que le marché belge. De plus, on a connu un énorme succès sur le marché belge avec la collection 'Jamais seul' donc on s’est dit qu’on allait explorer ce marché. On est déjà présent en France depuis plus de deux ans, mais l’idée ici, c’est de passer à la vitesse supérieure et de conquérir le marché comme on l’a fait avec le marché belge".

Un public français qui n’hésite pas à se rendre dans la boutique éphémère pour la collection 'Jamais seul', mais aussi pour le concept qui se déploie de plus en plus dans la capitale française. D’autres pop-up stores restent tout de même envisageables : "On attend fin de semaine pour faire le point, mais si le retour est positif, il y a de grandes chances qu’on mette en place un pop-up itinérant en France" explique le fondateur de la marque.