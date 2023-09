"CoHop", un lieu unique à Bruxelles qui mêle bières de qualité et durabilité

Rémi a commencé comme brasseur amateur pendant son temps libre, avec des copains, "juste pour le plaisir". Très vite se pose la question de trouver un endroit pour brasser leurs recettes à plus large échelle : "Avant, on allait voir un professionnel en dehors de Bruxelles qui avait ses propres installations et qui brassait nos bières pour nous", explique Rémi.

Mais un jour, Thomas, le fondateur de la brasserie "Witloof", les contacte : il vient de lancer un appel à candidats pour créer une coopérative brassicole à Bruxelles. "L'idée de Thomas, c'était de se regrouper entre microbrasseries pour pouvoir investir dans du matériel de production, mutualiser les équipements, et surtout, relocaliser la production à Bruxelles". Rémi et ses acolytes sont partants. Ils seront ensuite rejoints par la brasserie-boulangerie "Janine" et par "Une Bière Deux Tartines" (1B2T).

Début 2020, le projet "CoHop" est né et il a un triple objectif : produire des bières artisanales de qualité tout en ayant un impact positif, le tout dans un cadre ouvert et convivial en plein cœur de la capitale.

Et dès le départ, l'éco-responsabilité est gravée dans l'ADN de "CoHop" : "C'est des valeurs qu'on partage entre les différentes brasseries. Pour nous, c'est très important. Tout le monde connait un peu le contexte général de notre planète, donc je pense que c'est juste évident de faire attention et de prendre ça en compte au tout départ du projet, pour essayer de faire ça au mieux" explique Rémi.