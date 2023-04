Cohabiter avec le loup, une possibilité ?

Pour la chercheuse, la cohabitation avec le loup devra passer par une déconstruction des idées reçues. Depuis le Moyen Age, l’imaginaire du loup est chargé d’une symbolique négative forte. Il a longtemps été associé au diable dans les représentations judéo-chrétiennes et il a par la suite été utilisé pour effrayer les enfants dans les contes et légendes. Les histoires telles que "Le petit chaperon rouge", "Les trois petits cochons" ou encore "Pierre et le Loup" utilisent volontiers la figure du loup comme grand méchant. Ce choix retrouve ton son sens lorsqu’il est remis dans le contexte de l’époque d’écriture, une période marquée par les attaques de loups.

Aujourd’hui, la période semble déterminante pour le loup dont le statut protégé est remis en question dans plusieurs pays. Sa présence, bonne nouvelle pour la biodiversité, reste une inquiétude bien réelle pour les éleveurs de la région qui voient leurs troupeaux menacés. Toutefois, l’image de l’animal est vouée à une évolution constante puisqu’un changement de perception semble s’opérer chez les plus jeunes. Ceux-ci paraissent plus enclins que leurs parents à accepter l’existence du loup dans nos régions et assure ne pas en avoir peur.