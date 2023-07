"Cohabitante l'égale" de Laurence Rosier : panser sa peine

En proposant de se mettre à nu pour raconter son histoire de deuil, Laurence Rosier met en parallèle les évènements intimes et d’actualité en relation.

On y croisera les commémorations du 22 mars, le drame de Strépy-Bracquegnies, les morts de différents artistes apprécié·es par Christophe. Ces moments sont pour l’autrice le moyen de faire des liens entre ces "évènements" pour raconter ses souvenirs avec son compagnon. Quand un chanteur qu’il aimait meurt, elle retranscrit des passages de chansons empreints d’une symbolique forte comme pour maintenir un lien avec lui.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Autre que les drames qui surviennent pendant cette année, ce journal est aussi une façon de rendre hommage à des artistes dont les œuvres la touchent. On y croise des classiques mais également des contemporain·es qui à leur façon ont livré des chansons qui affectent l’histoire personnelle de l’autrice. Entre Bashung et Orelsan, la génération est grande mais chacun répond précisément à un moment particulier de cette année particulière,"et je chante tout bas le refrain de cet été que tu n’auras pas vécu : On n’épouse pas les chanteurs. C’est vouloir enfermer le vent. C’est épingler un papillon. C’est mettre un en cage un lion. – Clara Luciani, Le chanteur, 2021"

Si les dates du journal se suivent, les évènements racontés sont éclatés dans le temps. À la manière d’une écriture automatique, ce journal s’écrit sous nos yeux et on assiste aux différentes étapes du deuil. Laurence Rosier use d’une écriture de l’instant et de l’instinct pour déposer sa peine et son histoire d’amour.