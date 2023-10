'Cogito, ergo sum', 'je pense, donc je suis' : pourquoi un tel succès de la citation de Descartes dans la pop culture ?

Le philosophe Descartes est un homme qui doute. Dans Le Discours de la méthode d’abord, texte partiellement autobiographique, il raconte comment il a été dubitatif et déçu par ses études chez les Jésuites, et sa rupture avec ses professeurs et les autorités. Il a ensuite voyagé en contemplant le monde sans être dupe des comédies qui s’y jouent.

La deuxième figure du doute chez Descartes est radicale, métaphysique. Elle consiste à passer en revue les choses que nous croyons connaître pour voir si elles sont aussi assurées que nous le pensons. C’est assez amusant et angoissant si on le fait sérieusement, souligne Denis Moreau, qui assimile cette démarche à cette image : on coule dans l’eau, on perd pied, puis à un moment, on touche le sol, on rebondit, c’est le cogito.

Pour avoir conduit toutes ces opérations de doute, il faut au minimum exister, d’où les différentes formules : 'ego sum, ego existum - moi je suis, moi j’existe', cette formule d’un Descartes énervé au terme de cette longue coulée dans les eaux du doute. Ou encore 'je doute, donc je suis', qui montre que le doute porté à l’extrême est une position qui finit par s’autodétruire : il faut au minimum penser pour accomplir ces opérations de doute.

"D’où le cogito qui est une espèce de pépite philosophique : cela veut dire que la vérité existe, et nous sommes capables de l’atteindre et de l’expérimenter. Cette thèse assez forte va à l’encontre de cette position philosophique qu’on appelle le scepticisme, qui dit que nous ne sommes pas capables de connaître la vérité" souligne Denis Moreau.