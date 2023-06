Cofinimmo fait-elle des profits avec les subsides publics des maisons de repos ?

Pour étayer cette allégation, Cictar rapporte qu’à la fin 2021, Cofinimmo était propriétaire de 25.600 lits en Europe dont 42% situés en Belgique.

Cofinimmo loue donc ses infrastructures à des exploitants de maison de repos de type Orpea. Et selon les évaluations de CICTAR, il apparaît que ces exploitants payeraient leur loyer en partie avec… de l’argent public. Car en Belgique, on estime que les recettes des opérateurs privés de maison de repos sont composées d’un plus de 50% de subsides publics – octroyés par des organismes comme l’Aviq pour la Wallonie ou Iris-Care + pour Bruxelles – et d’un peu moins de 50% par les pensions payées par les résidents.

De l’eau au moulin des syndicats "car cela démontre qu’en raison du problème général du financement des maisons de repos et de soins, un certain nombre d’opérateurs privés commerciaux a pris le pas sur la logique non marchande et publique qui caractérisait ce secteur-là puisqu’ils y ont vu une logique de poule aux œufs d’or", explique Sebastien Robeet, secrétaire national pour non-marchand à la CNE.

"Il y a des subsides de plus en plus importants dus au vieillissement de la population, ces subsides financent une activité générale des maisons de repos qui n’est pas suivie à l’euro près par la sécurité sociale. Dans une logique de fonctionnement, ces maisons de repos reçoivent de l’argent public qui finit par aboutir dans des profits, des profits qui sont ensuite générés en dividendes pour des actionnaires", poursuit-il.