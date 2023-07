Coely a percé grâce à Nicki Minaj, elle nous raconte !

Vous l’avez découvert sur Tipik avec le titre " Don’t Care ", c'est Coely qui a retourné la Boombox à Dour.

Après son passage sur scène et encore émue par l'énergie reçue par son public, la rappeuse belge est venue se confier au micro de Romain. Ses débuts, c'est dans une maison de jeune qu'elle les a connus, grâce une reprise de Nicki Minaj. Aujourd'hui, Coely nous livre ses tips et sa vision de la musique pour un.e artiste émergeant.

Entre rap et chant, Coely a sorti son dernier album " Alive " plus tôt dans l'année qui a été très thérapeutique pour elle. Un projet qui lui a permis de se retrouver et se recentrer sur ses attentes sur le futur, après la période compliquée du Covid.