Coefficient UEFA : la Belgique repart en croisade, avec un bel avantage sur ses poursuivants

La campagne européenne des clubs belges pour cette saison 2023-2024 a redémarré ce mardi avec le partage du Racing Genk au 2e tour préliminaire de Ligue des Champions face aux Suisses de Servette. Ce jeudi, ce sera au tour du Club Bruges et de La Gantoise d’entrer en lice en Conference League. L’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp arpenteront la scène européenne fin août. La mission de nos clubs est simple : aller le plus loin possible et stabiliser la Belgique dans les 10 premières positions du ranking UEFA. Un objectif largement à la portée de nos 5 équipes.