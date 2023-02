Coefficient UEFA : la Belgique progresse encore et se rapproche du record de points

Les qualifications d’Anderlecht et de La Gantoise pour les huitièmes de finale de Conference League ont encore permis au coefficient UEFA de la Belgique de progresser.

La Belgique et ses clubs (Club Bruges, Union Saint-Gilloise, Anderlecht et Gand) ont en effet consolidé leur 8e place au ranking UEFA (qui détermine l’attribution des tickets européens) alors qu’ils s’étaient déjà assurés de terminer dans le Top 10 au terme de la phase de poules.

Avec 39.400 points cumulés sur les 5 dernières années dans les compétitions européennes, la Belgique creuse l’écart sur ses plus proches poursuivants qui sont l’Ecosse (36.400, plus d’équipes en lice), et l’Autriche (34.000, plus d’équipes en lice). La Serbie (32.375, plus d’équipes en lice) et la Turquie (31.500, 3 équipes en lice) sont plus loin.

Le Portugal (6e, 54.700) et Pays-Bas (7e, 57.300) sont quant à eux hors de portée des Belges.