Cody Gakpo, l’Oranje pressé

Depuis le début de la Coupe du monde, les Pays-Bas n’ont d’yeux que pour lui. Et forcément, dans une équipe new-look, qui se cherche des leaders pour franchir un palier, Cody Gakpo fait office d’ovni. A 23 ans, il incarne quasiment à lui seul tout ce qui manquait à cette équipe néerlandaise : un sens du but plus qu’aiguisé, une aisance des deux pieds et une insouciance qui fait des ravages. Et qui permet aux Pays-Bas, pourtant pas toujours convaincants dans le jeu, de voguer tranquillement vers les 8e de finale.

Un but face au Sénégal, un autre contre l’Equateur et un troisième pour dégoûter le Qatar. Depuis une semaine, Cody Gakpo est partout. En tout cas, partout où il doit être. L’ange gardien des Pays-Bas, c’est lui. L’homme qui décapsule une rencontre quand ses coéquipiers doutent, c’est lui aussi. Cody Gakpo, c’est un ratio d’un but par match depuis le début du tournoi. Et à chaque fois le premier de son équipe, celui qui permet aux Bataves de s’envoler. Ce n’est d’ailleurs que la 2e fois de l’histoire qu’un joueur réalise une pareille prouesse depuis l’Italien Alessandro Altobelli en 1986. Itinéraire d’un Oranje pressé.