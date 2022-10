Cody Gakpo, l’autre jeune tonitruant en Europe

Il est jeune et il marque. De près, de loin. Du gauche, du droit. Et non, ce n’est pas Erling Haaland mais bien Cody Gakpo. Si l’attaquant norvégien marche sur l’eau en ce début de saison, son homologue néerlandais du PSV Eindhoven n’est pas en reste. Avec quinze buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues, l’ailier gauche éclabousse l’Europe de son talent.

Pur produit du centre de formation du PSV, l’attaquant a rapidement trouvé ses marques sur l’échiquier de l’équipe première. Au gré des saisons, il a soigné ses statistiques pour finalement tutoyer les sommets du football européen en la matière. À l’aise dans son championnat national et sur la scène continentale, l’avant l’est aussi dans les compétitions internationales. Monté au jeu lors de la défaite de nos Diables Rouges face aux Pays-Bas, Gakpo avait offert le but de la victoire à Virgil Van Dijk sur corner. Des performances qui avaient d’ailleurs attiré l’œil de certains grands clubs européens comme Manchester United. Après une ultime tentative des dirigeants mancuniens lors du mercato estival, le transfert n’avait finalement pas abouti. Depuis, le coéquipier du Belge Yorbe Vertessen a été prolongé jusqu’en 2026 par son club formateur. Au vu de sa forme, ce contrat en béton ne devrait néanmoins pas refroidir les ardeurs de certaines cylindrées de Premier League.