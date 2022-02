Fin du télétravail et du masque pour les moins de 12 ans, réouverture des discothèques ... voici toutes les mesures du comité de concertation

Pour la suppression du covid safe ticket, il faudra attendre encore quelques semaines, lorsque le prochain codeco fixé à la mi-mars, sauf situation plus urgente, examinera l'évolution des chiffres avec l'espoir d'être en mesure de passer en code jaune et de pouvoir se passer du CST. D'ici là rappelons qu'il reste le sésame pour pouvoir accéder dans la plupart des lieux festifs, l'horeca et pour accéder aux infrastructures culturelles et sportives.