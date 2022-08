"Codeco énergie" : plafonnement des prix, taxation des surprofits… Voici ce qu’envisage le Premier ministre

Dans une lettre ouverte au gouvernement, le personnel des centrales nucléaires belges demandait ce samedi que les réacteurs Doel 3 et Tihange 2, dont la fermeture est prévue respectivement en septembre et en février, soient prolongés. Engie s’y oppose.

Le gouvernement fédéral a déjà décidé de négocier la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. Pourrait-il envisager de faire de même pour ces deux autres réacteurs ?

"La fermeture de Doel 3 et de Tihange 2 est inévitable", affirme le Premier ministre.

Pour le reste, "un réacteur nucléaire n’est pas une fabrique de biscuits, vous ne pouvez pas allumer ou éteindre les réacteurs nucléaires avec un interrupteur. À moyen et long terme, dans quelques années, je ne suis pas contre l’idée d’examiner toutes les options."

La prolongation des trois autres centrales nucléaires – Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 – est-elle envisageable ? "Nous devons écouter les spécialistes. Ça ne se discute pas sur un coin de table. La sûreté nucléaire est une affaire sérieuse. Mais les 5 prochains hivers au moins seront difficiles, donc je ne suis pas contre l’examen de toutes les options, à condition qu’elles soient réalistes pratiquement et financièrement".

Le Premier ministre n’exclut pas non plus une réduction d’impôt, tout en rappelant que "nos poches ne sont pas infiniment profondes". Le gouvernement a par ailleurs déjà pris des mesures, comme la réduction du taux de TVA à 6% sur le gaz et l’électricité, ou l’extension du tarif social.