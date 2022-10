Code Rouge pour les énergies fossiles : plusieurs centaines de personnes mènent des actions sur les sites belges de TotalEnergies

Code Rouge lance également un appel aux autorités belges : "Au lieu de pointer du doigt les responsabilités individuelles et les citoyens, les autorités belges doivent s’en prendre aux vrais responsables de cette crise. Les entreprises de l’industrie des énergies fossiles doivent payer pour financer une transition juste qui nous sorte de ces énergies et qui doit être amorcée de toute urgence."



Les activistes étaient plusieurs centaines à Feluy. Ils sont parvenus à bloquer le rond point de Feluy. Avec des participants immobilisés sur un pont, la police n'a eu d'autre choix que de bloquer le trafic par mesure de sécurité. Plus d’une centaine de citoyens et citoyennes membres de Code Rouge ont par ailleurs débordé le dispositif policier mis en place devant le dépôt de TotalEnergies à Wandre, en province de Liège, et se sont enchaînés aux grilles d’entrée et de sortie afin de bloquer le site, annonce samedi matin la coalition citoyenne.