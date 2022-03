Code jaune mais pas pour tous : les patients immunodéprimés sont-ils les laissés-pour-compte de la pandémie ?

J’ai le sentiment que le gouvernement ne se préoccupe pas vraiment de cette tranche de la population

Pourtant de nombreux experts en Belgique prônent l’usage de médicaments antiviraux qui assureraient une protection bien plus complète pour cette frange de la population dotée d’une extrême faiblesse immunitaire. Parmi ces scientifiques qui évoquent une véritable urgence pour ces personnes, le professeur Michel Goldman, Président de l’Institut pour l’Innovation en Santé (ULB) déplore qu’elles ne bénéficient pas de l’attention qu’elles méritent comme : " On semble oublier que certains patients ne répondent pas ou très mal au vaccin, même lorsque les injections sont répétées au-delà des 3 doses habituelles : il s’agit notamment de porteurs de greffe d’organe, de patients atteints de certains cancers (leucémies, lymphomes), ou de maladies auto-immunes graves. La raison est simple à comprendre : ces malades doivent recevoir des traitements qui mettent leur système immunitaire au repos. S’y ajoutent évidemment les patients atteints d’immunodéficience congénitale ou d’une infection à HIV non contrôlée. On estime qu’ils représentent environ 2% de la population. J’ai le sentiment que le gouvernement ne se préoccupe pas vraiment de cette tranche de la population. Peut-être parce qu’elle est très minoritaire. C’est comme si l’on considérait que ces personnes n’avaient qu’à vivre confinées en permanence, porter le masque et l’imposer à leur entourage. Cela crée une situation d’isolement social pénible sans compter la stigmatisation dont elles font l’objet. Pourtant, il y a des médicaments et des traitements qui leur sont destinés, et qui sont approuvés par l’Agence Européenne du Médicament. "