Code jaune dès le 7 mars, fin du CST et de l'obligation du port du masque: "C’est une page importante qui se tourne", selon De Croo

C'est est à 13 heures que le rendez-vous était fixé pour ce nouveau Comité de concertation, ce vendredi 4 mars.

Au vu de l’amélioration de la situation sanitaire, le Codeco a bien acté le passage en "code jaune" dans le baromètre corona, et ce dès lundi prochain, le 7 mars, confirme-t-on en coulisses.

"C’est une page importante qui se tourne", se réjouit le premier ministre. "C’est un symbole de persévérance et de résilience" de la part de la population belge.

Dès lundi, le Covid Safe Ticket (CST) ne sera donc plus demandé, ni pour s’installer au restaurant ni pour aller à un spectacle, par exemple. Ce sera également la fin du port du masque généralisé dans les espaces publics et clos.

Les autorités fédérales et des entités fédérées ont cependant décidé de maintenir certaines exceptions : le port du masque sera ainsi encore demandé dans les transports en commun et dans les institutions de soins.

Les mesures en 5 points

Masque : le port du masque n'est plus obligatoire, mais "conseillé". Il reste néanmoins obligatoire dans les établissements de soins et dans les transports en commun. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'enseignement à partir du 7 mars.

Prendre soin des autres

"Nous avons traversé des monts et des marées. On a payé un lourd tribut humain: 30.000 sont mortes à cause de ce terrible virus qui laissera une trace très difficiles à gérer chez certaines familles," poursuit le premier ministre avant de tirer des conclusions de cette crise du coronavirus: "Si nous prenons soin les uns des autres, nous sommes capables de passer les obstacles les plus difficiles."