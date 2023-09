Code du bien-être animal à Bruxelles : Gaïa salue les avancées mais regrette d’importantes lacunes

Les animaux domestiques seront bientôt considérés comme des membres à part entière d’une famille à Bruxelles. C’est l’une des mesures du nouveau code bruxellois du bien-être animal, présenté ce jeudi par le ministre Bernard Clerfayt à ses collègues du gouvernement régional.

Cela signifie qu’on pourra être enterré avec les restes de son animal ou qu’un juge pourra être saisi pour trancher la garde de l’animal en cas de séparation. Le juge devra se baser sur l’intérêt de l’animal pour en confier la garde. Si un lien d’affection s’est noué entre l’animal et le conjoint qui n’en est pas le propriétaire, le juge pourra ainsi imposer une garde alternée.

"Il n’y a pas de raison que quand on se sépare on ne puisse pas avoir une garde alternée du chien parce que chacun a noué des liens", explique Bernard Clerfayt, qui précise que le code comprendra des choses sans doute plus importantes, dans le code.

Euthanasies de convenance interdites...

La non-assistance à animal en danger deviendra par exemple une infraction. De même, avant d’avoir un animal à la maison, il faudra obtenir un permis de détention pour les animaux les plus originaux. Au contraire de la Wallonie, cette obtention ne sera pas automatique. Mais un arrêté doit encore préciser à quelles espèces cette mesure s’appliquera.

... la vente d'animaux sur les marchés aussi

Les euthanasies de convenance seront aussi interdites. De même que les parcs zoologiques et les cirques animaliers. Les bêtes vivantes ne pourront plus être vendues sur les marchés. Enfin, concernant les homards, leur transport dans de la glace sera interdit et il faudra les étourdir avant de les cuire.

Pas d'obligation d'étourdir avant l'abattage

A de nombreux égards, le texte est salué par l’association de défense des animaux Gaïa, qui parle "d’indéniables avancées". Mais Gaïa regrette tout de même "d’importantes lacunes". La principale, pour l’organisation, étant l’obligation d’étourdir avant l’abattage. "C’est une grande lacune dans le code", commente la directrice Ann De Greef. "En Flandre et en Wallonie, il est déjà interdit de ne pas étourdir avant d’abattre. On ne comprend pas pourquoi le Ministre ne l’a pas reproposé". Gaïa regrette aussi que l’expérimentation animale sur les produits ménagers ne soit pas prévue, de même que l’interdiction de vendre des fourrures et du foie gras produit par gavage. "Parce qu’il y a une interdiction de nourrir de force les animaux pour le foie gras et une interdiction d’élever des animaux pour leur fourrure, donc il aurait été logique d’interdire la commercialisation de ces produits. C’est aussi quelque chose qui manque".