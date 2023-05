Code de la route : ce qui change le 1er juin

Le taux d’alcool dans le sang à partir duquel le permis de conduire fait l’objet d’un retrait immédiat passera d’1,5 promille à 1,2 promille à partir du 1er juin, a annoncé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet.

La mesure a été concertée entre le ministre et ses collègues de l’Intérieur et de la Mobilité. Georges Gilkinet (Ecolo) a également affiché son ambition de revoir le Code de la route pour assurer un meilleur équilibre entre les usagers de la route et poursuivre la lutte contre la récidive. "Nous ne pouvons plus tolérer les pirates de la route", a-t-il ajouté.