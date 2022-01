Coddygames, l’escape game urbain pour jouer en extérieur

Vous l’avez compris, un escape game urbain, c’est un jeu à grande échelle. On s’évade, c’est très sympa. On découvre la ville grâce à son GSM. Et avec la géolocalisation, on doit résoudre des énigmes. Et puis, on avance petit à petit. Et ce qui est sympa, c’est qu’on peut jouer dans plein de villes en Belgique, mais aussi à l’étranger.

"On vous propose deux types de scénarios. On a des scénarios qui sont fictifs, un peu décalés, comme par exemple une invasion de zombies dans la ville, une enquête de détectives pour retrouver la victime d’un enlèvement ou encore une immersion au Moyen-Âge pour un procès de sorcellerie. Pour ceux qui sont plus attachés à la Ville, on propose aussi des jeux de type découverte et exploration, où là, on va plus s’attacher aux monuments importants, à l’histoire et aux personnages marquants de la vie", rajoute Stéphane.

>> Lire aussi : [Carte Interactive] Les Escape Games à ne pas manquer près de chez soi !