"Cocq en stock" un festival de créations théâtrales va rafraîchir le théâtre Jardin Passion à Namur

Ce mardi le festival "Cocq en stock" dépose ses tréteaux au théâtre Jardin Passion à Namur. Pendant une semaine se succéderont sur scène des jeunes créations et des spectacles inédits. En partenariat avec le Festival Cocq’arts d’Ixelles, c’est l’occasion de découvrir ce qui fait vibrer la jeune scène belge. Chaque spectacle est suivi d’un moment musical. Et l’on peut aussi se restaurer sur place. Marie-Noëlle Hébrant, la codirectrice du théâtre Jardin Passion, est venue nous en parler dans Namur Matin sur Vivacité.

Toutes les infos et le programme sur le site du théâtre Jardin Passion à Namur.