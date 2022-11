Cocoricoop, la coopérative autour du «bien manger» dans le Condroz

La coopérative a également pour objectif de créer une communauté solidaire et inclusive autour de l’alimentation. "Nous avons de nombreux projets d’inclusion sociale, avec des personnes porteuses de handicap." Ainsi, la coopérative collabore notamment avec "Les Chemins d’Ariane IMS Ciney ASBL" et le "Service de Logements Supervisés Mon Projet" en intégrant plusieurs personnes en situation de handicap au sein des activités bénévoles. "Mais aussi un projet intergénérationnel avec des pensionnés actifs et précieux. De plus en plus de contacts avec des écoles, etc. Nous mobilisons de nombreux partenariats locaux."