Coco Gauff remporte à Cincinnati son premier tournoi WTA 1000

Sous une chaleur torride, l'Américaine a fait la course en tête tout au long de la finale. Elle avait déjà sorti la veille la N.1 mondiale, Iga Swiatek, tandis que Muchova s'était qualifiée en éliminant la N.2 mondiale, Aryna Sabalenka.

Les deux joueuses ont attaqué le match, disputé sous une chaleur écrasante, sur les chapeaux de roues en faisant tour à tour le break dans les trois premiers jeux, d'abord au profit de Coco Gauff puis de Karolina Muchova.

L'Américaine faisait un nouveau break au 6e jeu et sauvait trois balles de débreak dans le jeu suivant avant de devoir s'incliner et de laisser la Tchèque le remporter et... de se venger aussitôt en faisant à son tour le break au jeu suivant.

Menant 5-3, elle servait ensuite pour le gain du premier set, qu'elle empochait avec brio sur un jeu blanc après 44 minutes de jeu.