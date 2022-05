Coco Gauff déroule face à Sloane Stephens et rejoint Martina Trevisan en demi-finale

Le début du deuxième set est à l’avantage de Sloane Stephens qui breake d’entrée pour faire la course en tête sur un point bien construit conclu sur un grand coup droit long de ligne qui pousse Coco Gauff à la faute. Mais la jeune américaine réagit directement et débreake sur un passing long de ligne en revers et revient à 1-1.

Gauff continue de pousser et remporte les deux jeux suivants, breakant une nouvelle fois Stephens pour mener 3-1 dans la deuxième manche. Les deux joueuses ont du mal à conserver leur mise en jeu dans ce deuxième set et c’est cette fois Stephens qui s’offre des occasions de contre-breaker. Mais Gauff est solide et parvient à garder son service pour mener 4-1, bien aidée par une Stephens trop imprécise, notamment sur une volée qu’elle envoie hors du court sur sa troisième balle de break.

Sloane Stephens décide alors d’appeler le kiné et doit sauver deux balles de break dès son retour sur le court. La première est bien écartée mais Gauff convertit la deuxième et mène 5-1. La jeune américaine va servir pour le match. Stephens s’accroche et s’offre une balle de premier débreak sur un smash. Elle revient à 5-2 sur un coup droit de Gauff qui termine dans le filet. La jeune américaine a commis deux doubles fautes dans le jeu et bien aidé son aîné à revenir dans le match.

Stephens ne profite pas de l’occasion et à coups de grosses fautes et doubles fautes, elle se retrouve menée 0-40 et offre trois balles de match à Gauff. La deuxième est la bonne. La volée de Stephens est trop longue et propulse Coco Gauff en demi-finale où elle affrontera l’Italienne Martina Trevisan.