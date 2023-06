Coco Chanel : un téléfilm pour comprendre l'esprit "Gabrielle Chanel"

Un téléfilm pour comprendre l’esprit Gabrielle Chanel

Le téléfilm, partant de la fin de sa vie et construit sur le mode du flashback, revient sur sa petite enfance jusqu’à la fin de son ascension . Une personnalité indomptable, une vision anticonformiste, elle a su la première libérer le corps des femmes et révolutionner le monde de la mode.

Ses gloires, ses échecs, ses amours, sont incarnés aux différentes époques de sa vie par Barbara Bobulova et Shirley MacLaine , et à l’affiche aussi Olivier Sitruk , Sagamore Stevenin et Malcolm McDowell.

Un téléfilm qui fait pleinement comprendre l’esprit de Gabrielle Chanel et ses notions clés d’élégance, de féminité, chic à la française, masculin féminin, et aussi la petite robe noire, les perles, le confort, la simplicité et le Chanel N°5. Et qui nous fait aussi voir l’héritage colossal qu’elle a laissé et qui influence encore tellement le monde de la mode aujourd’hui.

Ne manquez pas le téléfilm Coco Chanel ces mardis 6 et 13 juin sur La Trois à 20h30.