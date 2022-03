Cocktail sans alcool : des mocktails fruités délicieux

Le punch existe depuis le 17e siècle et au 19e siècle, le punch était considéré comme la boisson festive par excellence. Au moment des fêtes, nombreuses sont les familles qui sortaient le bol à punch assez kitch et les tasses typiques (et toujours kitch) qui avaient un succès fou.

Cette tendance est de retour (bien plus tard) et on en voit de plus en plus dans les magasins et sur Instagram. Mais rien ne vous oblige à investir dans un tel bol pour profiter du punch. Une carafe, un vase et même une casserole fonctionneront très bien (on a testé la casserole, ce n’est pas classe mais c’est efficace !).