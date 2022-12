"Cocaine Bear" : bande-annonce déjantée avec un ours sous cocaïne

Le film vient d’une histoire vraie datant de décembre 1985 au Kentucky. Les autorités avaient en effet retrouvé le corps d’un ours ayant consommé une grande dose de cocaïne. Celle-ci avait été abandonnée par un trafiquant transportant plusieurs caisses de drogues en avion. Suite au poids de ces paquets, le pilote avait dû en éjecter quelques-uns avant de mourir suite à un parachute défectueux. L’ours avait été retrouvé quelques mois plus tard avec 40 paquets de cocaïne ouverts. L’animal aurait fait une overdose après avoir consommé près de 70 livres de drogue, ce qui équivaut à plus de 31 kilos. "Cocaine Bear" semble en tout cas s’être détourné de l’histoire originale pour s’orienter vers une comédie noire et sanglante à l’humour appuyé. Pour voir le résultat, il faudra patienter le mois de février 2023 dans nos salles.