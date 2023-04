Coca-cola va retirer ses distributeurs de boissons dans les écoles secondaires

Ce mardi matin, certaines écoles ont reçu un communiqué leur informant que Coca-Cola allait cesser de distribuer ses produits dans les établissements secondaires belges et luxembourgeois d’ici à la fin de cette année 2023.

Une décision commerciale qui selon la firme américaine est motivée par un débat social, et qu’il est parfois bon de s’autoréguler. "La firme annonce suivre de près le débat social sur ce sujet et souhaite répondre à l’évolution des attentes en matière d’autorégulation", explique le fabricant de sodas dans un communiqué.

L’un des porte-parole de Coca-Cola Belgique précise également que la firme a régulièrement adapté sa présence dans les écoles au cours des dernières années. "Ainsi, nos distributeurs automatiques de boissons ne sont plus présents dans les écoles primaires depuis un certain temps déjà et, dans les écoles secondaires, nous ne proposions jusqu’à présent que de l’eau et des boissons sans sucre".

Combien de distributeurs seront retirés, beaucoup d’écoles sont concernées ? On ne sait pas avec précision répondre à cette question, il n’existe pas actuellement de recensement précis.

Une décision "commerciale"

Aucun cadre légal n’interdit toutefois aux écoles secondaires d’installer des distributeurs. Même si cela est vivement déconseillé, les établissements peuvent donc toujours vendre des produits, des encas sucrés, ou des sodas de marque Coca-Cola ou non.

Cependant, dans l'enseignement fondamental, les écoles maternelles et primaires, depuis plusieurs années, doivent se conformer aux règles imposées par le régulateur en ne proposant à la vente aucunes boissons sucrées à leurs jeunes élèves.