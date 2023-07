Coca-Cola, 150 ans d'histoire pour cette boisson universelle et universellement décriée

Entre 1861 et 1865, la guerre de Sécession entre Sudistes et Nordistes divise l’Amérique. "La victoire des Nordistes va changer l’Amérique du tout au tout. La révolution industrielle et le modèle libéral via de nouvelles normes vont s’imposer depuis le Nord-Est sur tout le territoire des Etats-Unis. Il s’agit de faire de l’argent’ raconte Didier Nourrisson.



Des bars et des lieux de consommation de boissons vont fleurir : "Le réseau de distribution des boissons va se développer grâce aux ‘bar rooms’ avec l’idée que ce soit rapide, frais et que ça donne du peps pour la société. Coca-cola va y trouver ses marques."

Dans son laboratoire, un homme John Stith Pemberton, vétéran de la guerre de Sécession qui a fait des études d’herboriste, a contracté le goût du sucre lors de la guerre et aura en 1865 une addiction à la morphine à la suite du traitement des douleurs dues à ses blessures. "Il a récupéré la recette du vin Mariani venu de France, un mélange de vin de Bordeaux.

En 1885, il ajoute une infusion de feuilles de coca et de noix de kola, ce qui donne ce côté stimulant au French Wine Coca une boisson alcoolisée qui sera la première appellation de ce qui deviendra ensuite le Coca-Cola" développe le professeur d’histoire contemporaine à l’université Claude Bernard Lyon.